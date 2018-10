Cade dalla moto in Via Pergola, centauro in gravissime condizioni

Cade dalla moto, centauro in gravissime condizioni al Manzoni. L'incidente si è verificato nella serata di domenica, poco dopo le 20, in Via Pergola.

L'uomo in sella alla due ruote è caduto rovinosamente a terra, violento l'impatto. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto è stata inviata l'ambulanza della Croce rossa Lecco con l'appoggio dell'automedica dell'Aat Lecco.

Le condizioni dell'uomo sono molto gravi: nello schianto ha riportato infatti un trauma significativo e all'arrivo dei soccorritori non era cosciente. In questi minuti si sta provvedendo al trasporto in ospedale in codice rosso.