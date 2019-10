Incidente con la moto sulla rampa della SS36: gravi uomo e donna

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì, sulla Strada Statale 36. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste coinvolte in una caduta dalla motocicletta sulla rampa di accesso al tunnel del San Martino lungo la carreggiata Sud.

Immediato l'intervento dei sanitari, con due ambulanze di Lecco Soccorso e Soccorso degli Alpini di Mandello e un mezzo di soccorso avanzato. In un primo momento è stato allertato anche l'elicottero da Como. Sul posto, per rimuovere il mezzo e gestire l'immediata emergenza, sono intervenuti anche Polizia stradale e Vigili del fuoco.

Le condizioni delle due persone che viaggiavano a bordo della motocicletta sarebbero serie. Stando alle prime informazioni ricevute i due, rimasti sempre coscienti, avrebbero riportato significativi politraumi e probabili lesioni. Sono state trasportate in ospedale rispettivamente in codice rosso e in codice giallo. L'uomo, 54 anni, è stato portato con l'elisoccorso al nosocomio di Varese, la donna in quello di Lecco.