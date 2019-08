Fioccano gli incidenti: in cinque minuti tre cadute per motociclisti

Mattinata di incidenti stradali nel territorio. Nel giro di cinque minuti, intorno alle 10.40, si sono verificati ben tre sinistri con cadute da motocicletta, forse facilitati anche dall'asfalto viscido dopo le piogge cadute nella notte. Per fortuna, le conseguenze per i centauri non sembrerebbero gravi.

Il primo a Garlate, in Via Galbiate: vittima dell'incidente un uomo di 42 anni. Sul posto sono intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolzio. L'uomo è stato valutato dai sanitari in codice verde.

A Barzago, sulla SS342, a scivolare sull'asfalto in sella alla propria due ruote è stato un 48enne. I volontari della Croce Verde di Bosisio lo stanno trasportando in ospedale in codice giallo. Pochio istanti più tardi, in Via Provincia nuova a Calco, a terra anche un 35enne: intervenuta la Croce Bianca di Merate, il centauro è stato valutato in codice verde.

A Calco, ad Arlate, a poche centinaia di metri di distanza, nello stesso momento si è verificato anche un sinistro che ha coinvolto automobili. Il soccorso è scattato per una ragazza di 22 anni e un uomo di 63, anche in questo caso per fortuna praticamente illesi.