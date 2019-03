Scivola con la moto sull'asfalto bagnato: anziano finisce in ospedale

E' stato trasferito in condizioni di media criticità (codice giallo) l'anziano 77enne caduto dalla sua moto, poco dopo le 19 di lunedì 4 marzo, mentre viaggiava in via Don Luigi Monza, a cavallo tra i rioni di San Giovanni e Bonacina. L'anziano, verosimilmente scivolato a causa dell'asfalto reso viscido dalle pioggie cadute sino a metà pomeriggio, ha sbattuto sull'asfalto e ha accusato delle ferite rilevanti.

Soccorsi in azione

L'uomo è stato preso in carico dal personale di soccorso di Lecco Soccorso, che l'ha stabilizzato sul posto e l'ha trasferito presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco.