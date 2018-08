Calco, scontro auto-moto: gravi traumi per un centauro

Sono preoccupanti le condizioni dell'uomo coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 10.30, a Calco in Via delle Magnolie.

L'uomo stava viaggiando in sella alla proprio motocicletta di grossa cilindrata quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrato con un'auto proveniente dal senso opposto e in fase di svolta. Violento l'impatto, che ha sbalzato il centauro dalla sella.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza dei Volontari di di Cornate d'Adda e l'automedica dell'Aat Lecco. L'uomo è stato immobilizzato e trasportato al Mandic di Merate in codice rosso a causa con un politrauma importante. Sul posto Carabinieri e Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e far defluire il traffico.