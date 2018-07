Camion fermo sul Terzo Ponte: carreggiata ristretta, soccorso il conducente

Personale di soccorso al lavoro sul Terzo Ponte che dalla Statale 36 permette di scendere verso Pescate. I volontari di Lecco Soccorso e un'automedica sono stati inviati sulla rampa della Strada Statale 36 in seguito a una chiamata arrivata al numero unico per le emergenze civiche (112): la centrale operativa di AREU ha inviato sul posto i soccorritori per prestare le necessarie cure al 51enne autista di un mezzo pesante, fermatosi con il proprio "bestione" proprio all'immissione dell'uscita, forse a causa di un malessere.

Sul posto è stata inviata anche una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Lecco, che ha ristretto la carreggiata con dei coni fino alla rimozione dell'autoarticolato. L'autista è stato invece trasportato all'ospedale "Manzoni" in codice giallo.

