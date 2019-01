Perde il controllo del camion, sfonda il guardrail e finisce nella scarpata

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Calolzio per l'uscita di strada di un camion.

Teatro dell'incidente un tratto di Via Mandamentale, sopra la frazione di Sala. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine - sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Fabio Marra - il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, sfondando il guardrail e precipitando nella scarpata a lato della carreggiata. Da una prima ricostruzione dei fatti è probabile che il camion, salendo verso Monte Marenzo, abbia sbandato dopo avere visto sopraggiungere in discesa un altro mezzo pesante, finendo così fuori strada.

Immediata la richiesta di soccorsi: Areu ha inviato l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l'automedica, allertando in un primo momento anche l'elicottero del Sant'Anna. Il suo intervento, però, non si è reso necessario. Le condizioni dell'uomo, un bergamasco di 70 anni, non sarebbero infatti gravi e il trasporto in ospedale, in codice giallo, è stato affidato all'ambulanza.

In Via Mandamentale, oltre ai Carabinieri, anche i Vigili del fuoco impegnati nella rimozione del camion, incastratosi in mezzo alla vegetazione, e la Polizia locale di Calolzio per effettuare ulteriori rilievi anche mediante l'utilizzo del drone.