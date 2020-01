Alpe Intelco, si ribalta con il trattore: ferito un 57enne

Brutto incidente nella mattinata di oggi, 17 gennaio, a Casargo, nei pressi della località Alpe Intelco. Un trattore, all'interno del quale si trovava un uomo di 57 anni, si è infatti ribaltato.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, anche se dalle prime informazioni raccolte pare che l'uomo stesse lavorando per procurarsi della legna e stesse manovrando con il mezzo.

A Casargo, intorno alle 8.30, è giunto il personale della Croce rossa di Premana ma viste le condizioni del ferito e la zona impervia, Areu ha inviato in loco l'elisoccorso proveniente dal Sant'Anna di Como. Il 57enne ha rimediato lo schiacciamento della gamba sinistra ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

A Casargo si sono portate anche due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Lecco e la Polizia Stradale di Lecco.