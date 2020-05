Valmadrera: ciclista investito all'interno della galleria di Parè, è in ospedale

Paura per un ciclista di 67 anni nel pomeriggio di martedì 26. L'uomo, che era in viaggio sulla Strada Provinciale 583 nella frazione Parè di Valmadrera, è stato colpito da un'automobile e scaraventato a terra mentre era in viaggio proprio per raggiungere la località lecchese. L'uomo, caduto sul duro asfalto, è stato preso in carico dai volontari arrivati a bordo dell'ambulanza e dal personale inviato su un'automedica, mentre sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia Stradale di Lecco, incaricati di eseguire i rilievi, mentre il ripristino della carreggiata è stato eseguti dal personale Anas.

L'uomo, apparso inizialmente in condizioni molto gravi, è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale di Lecco.