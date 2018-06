Colico: incidente sulla Statale 36. Una persona ferita, chiusa la strada

La strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa in direzione nord in località Colico (km 90), in provincia di Lecco, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Piona. E' la decisione presa da Anas dopo l'incidente in cui, alle nove di questa mattina, è stata coinvolta un'autovettura, andata a sbattere contro le protezioni laterali nel tratto compreso tra Colico e Piona.

Sul posto si sono portati i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Colico e del Soccorso Mandellese: nell’incidente, che ha coinvolto un solo veicolo, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata presso l'ospedale di Gravedona. Tre dei quattro coinvolti sono di età compresa tra 17 e 22 anni.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.