Cremeno: finisce fuori strada dopo il Ponte della Vittoria. Ricoverato

Ci sarebbe un sospetto utilizzo di sostanze stupefacenti tra le cause che hanno portato all'incidente avvenuto questa sera, poco dopo le ore sei e un quarto, a Cremeno, in Valsassina. Un uomo di quarantanove anni ha causato un malore che gli ha impedito di continuare a governare il mezzo su cui stava viaggiando; senza controllo, il veicolo è andato fuori strada poco dopo il Ponte della Vittoria, andando a sbattere contro il muro laterale.

I soccorsi a Cremeno

Sul posto, allertati dalla Centrale Operativa di Areu e intervenuti in codice giallo, si sono portati i volontari del Soccorso Introbiese, che hanno preso in carico il ferito, l'hanno stabilizzato e infine trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo. Stando a quanto appreso, non sono segnalati particolari problemi clinici a suo carico.