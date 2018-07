Domenica pomeriggio di scontri sulle strade della Brianza

Domenica pomeriggio di incidenti stradali nel territorio. Due gli episodi più gravi, entrambi in Brianza.

Intorno alle 14.30 a Colle Brianza, sulla Provinciale 58 tra Ravellino e Villa Vergano, due auto si sono scontrate, coinvolgendo tre persone. La centrale operativa di Areu ha inviato sul luogo dell'incidente due ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolzio e della Croce rossa di Galbiate. Una persona è stata valutata in codice giallo e trasportata al Manzoni. Più lievi i traumi per altri due passeggeri.

A Oggiono sinistro intorno alle 13, in Via dell'Industria. Due ambulanze e l'automedica sul posto, in una prima fase con un codice rosso. Le condizioni delle quattro persone coinvolte, per fortuna, sono successivamente apparse meno gravi: coinvolti due bambini di 9 e 13 anni e due automobilisti di 28 e 35 anni, trasportati in ospedale a Erba e a Lecco in codice giallo.

Incidente anche a Castello Brianza, alle 15.30: in via Milano due veicoli si sono urtati. Nessuna conseguenza per un bambino di 11 anni e tre donne di 20, 27 e 39.