Domenica pomeriggio di incidenti sulle strade della Brianza

La prima domenica pomeriggio di Primavera è stata caratterizzata dagli incidenti stradali sulle strade della Brianza, per fortuna senza conseguenze serie per gli automobilisti coinvolti.

Il primo sinistro poco dopo le 16 a Cremeno, sulla Provinciale 64: un'auto è finita contro un ostacolo, per un uomo di 48 anni è stato necessario il trasporto all'ospedale Manzoni in codice verde.

Alle 17 incidente a Costa Masnaga, in Via Michelangelo Buonarroti. Questa volta protagonista un 47enne vittima di una caduta dalla propria bicicletta. Sul posto un mezzo della Croce Verde di Bosisio che ha trasferito il ciclista, ferito in maniera lieve, al nosocomio di Erba.

Alle 17.45 scontro tra due auto sulla SS342dir a Merate. Coinvolte quattro persone, due delle quali hanno avuto bisogno delle cure in ospedale, per fortuna in codice verde. Sul posto la Croce rossa di Merate e la Polizia stradale di Lecco.