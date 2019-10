Calco: donna travolta mentre attraversa la strada, elisoccorsa

Sono gravi, ma non verserebbe in pericolo di vita, le condizioni della donna di 76 anni investita intorno alle 18.30 mentre percorreva un attraversamento pedonale in via Notaio Mandelli a Calco, a poca distanza da via Cornello. La donna, residente nel medesimo paese brianzolo, sarebbe stata investita da una Toyota, il cui guidatore sarebbe stato tradito dal buio.

Immediatamente è stato composto il numero unico per le emergenze (Nue, 112) ed è stata avviata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Merate, il personale medico inviato a bordo di un'automedica e quello pervenuto su un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como).

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che dovranno anche assegnare le eventuali responsabilità.

