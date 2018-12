Cernusco Lombardone, grave anziana investita da auto

Grave incidente a Cernusco Lombardone in serata, in Via Giovanni Papa XXIII. Una donna di 74 anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada, riportando gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso, un'ambulanza della Croce Bianca di Merate e un'automedica. L'anziana è stata immobilizzata e trasferita in ospedale in codice rosso con un politrauma. I Carabinieri hanno temporaneamente interdetto il traffico per facilitare i soccorsi e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.