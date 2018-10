Si ribalta nel "San Martino", donna incastrata nell'auto. Traffico in tilt sulla SS36

Disagi lungo la SS36 in direzione Lecco, a metà pomeriggio, a causa di un incidente verificatosi poco prima delle 16 un cent‌inaio di metri dopo l'ingresso del tunnel del San Martino.

Per cause ancora da appurare, un'auto si è ribaltata, fermandosi in mezzo alla sede stradale. Una donna di 67 anni è rimasta ferita e incastrata all'interno del mezzo: per liberarla sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lecco con una squadra.

La donna è stata successivamente sottoposta alle prime cure del personale del Lecco Soccorso, ed è stata quindi trasportata in ospedale in codice giallo.

L'incidente ha a lungo paralizzato il traffico in entrata a Lecco e lungo la SS36 in direzione Sud. Sul posto gli uomini della Polizia stradale.