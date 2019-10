Incidenti sulla SS36 nella serata di domenica: ferite quattro persone

Doppio incidente sulla SS36 nella prima serata di domenica. Il primo è avvenuto alle 20.30 sulla carreggiata Nord, nel sottopasso di Lecco prima dell'uscita in zona Meridiana: coinvolta l'automobile condotta da una 31enne. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco; la ragazza è stata condotta in ospedale in codice giallo.

L'altro sinistro, poco prima delle 21, sulla carreggiata opposta, in direzione Sud nel tratto Civate-Suello. Nello scontro tra un'auto e una motocicletta sono state coinvolte tre persone: una ragazza di vent'anni, un ragazzo di 27 e un uomo di 43. Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazioni. I soccorsi sono stato prestati dalla Croce rossa di Lecco.

In entrambi i casi i rilievi sono stati affidati alla Polizia stradale. I sinistri non hanno causato grandi problemi alla viabilità: si è registrato infatti soltanto qualche rallentamento nel tratto in direzione Sud dopo Lecco.