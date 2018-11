Frontale auto-camion: 75enne finisce in ospedale

Uomo di 75 anni finisce in ospedale dopo incidente con un mezzo pesante. È accaduto nel primo pomeriggio a Calco, in Via Nazionale.

L'automobilista, al volante del proprio mezzo, si è scontrato frontalmente con un camion a un incrocio. Immediata la chiamata al 112: dalla centrale operativa di Areu sono state inviate un'ambulanza della Croce Bianca di Merate l'automedica dell'Aat Lecco. Il 75enne è stato trasferito all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo con ferite alla testa.

In Via Nazionale sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.