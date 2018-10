Frontale a Olginate: quattro feriti, donna in gravi condizioni

Incidente frontale a Olginate, quattro persone rimangono coinvolte. È accaduto in Via IV Novembre poco dopo le 19. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate procedendo in senso opposto di marcia.

Serie le ferite riportate dagli occupanti di una delle due vetture, due donne e un uomo. Per liberarli dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Lecco.

Sul posto anche tre ambulanze della Croce rossa di Lecco, della Croce San Nicolò e dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, oltre alla Polizia stradale. Il più grave dei feriti, una donna, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco (al momento del soccorso era in stato di coscienza alterata), insieme a un altro paziente. Gli altri due - fra i quali il giovane conducente dell'altra vettura incidentata - sono stati invece trasferiti al Mandic di Merate.

Scontro auto-moto in Via Col di Lana

In serata un sinistro si è verificato a Lecco in Via Col di Lana, scontro tra un'auto e un ciclomotore: un 16enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo a seguito della caduta.