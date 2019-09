Monte Marenzo: auto finisce fuori strada, giovane in ospedale

Fuori strada con l'auto. Ha rischiato davvero grosso un ragazzo di 22 anni che nella tarda mattinata di oggi, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della propria automobile mentre viaggiava in direzione Bergamo ed è precipitato nel canneto a lato della Statale 639, lungo Via Industriale, a Monte Marenzo in frazione Levata.

Per fortuna del giovane, la vettura non si è ribaltata e il fossato, nel punto dell'incidente, non è profondo. L'auto è così stata "inghiottita" dalla vegetazione. La chiamata al 112 è partita prima delle 11. Sul posto sono giunti i Volontari del Soccorso di Calolziocorte con l'ambulanza e l'automedica. Le condizioni del 22enne non si sono rivelate gravi come in un primo momento era stato ipotizzato. Nel sinistro, infatti, il giovane avrebbe riportato traumi non siginificativi ed è stato successivamente condotto in ospedale in codice giallo.

I Vigili del fuoco del comando di Lecco si sono occupati del recupero dell'auto. Le operazioni sono durate diversi minuti causando incolonnamenti sulla Statale 639, sia in direzione Bergamo che in direzione Lecco. Le code hanno raggiunto i due chilometri e solo intorno alle 12.30 la strada è gradualmente tornata a un flusso di traffico regolare.