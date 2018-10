Galbiate: brutto incidente sulla provinciale, intervengono Croce Rossa e pompieri

Oggi pomeriggio, alle 14,50, una squadra del Comando Provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco è intervenuta, con un’autopompa, per un incidente stradale in via Milano, nel comune di Galbiate.

Lo scontro ha interessato due veicoli con tre persone a bordo (un uomo di 42 e due donne, di 53 e 63 anni). All’arrivo dei Vigili del fuoco il personale sanitario della Croce Rossa di Galbiate e di Valmadrera, già presente sullo scenario, stava prestando le cure del caso alletre persone coinvolte.

Dopo avere verificato le condizioni di sicurezza dei due autoveicoli incidentati i Vigili del fuoco sono rientrati in sede. Due le persone portare in ospedale in codice giallo.

A causa dell’incidente il tratto stradale interessato dall’incidente, SP60, è rimasto interdetto al traffico per un’ora. L’intervento si è concluso alle 16,00 riattivando la viabilità su via Milano.

