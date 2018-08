Garlate: incidente sulla Provinciale, giovane mamma finisce in ospedale

Incidente nella mattinata di martedì sulla Strada Statale di Garlate: una mamma di 33 anni è finita all'ospedale "ManzonI" di Lecco come conseguenza di un incidente avvenuto tra la vettura su cui viaggiava con il figlio e un'altra macchina mentre viaggiavano in direzione Lecco. Fortunatamente, le condizioni della donna non sarebbero preoccupanti nonostante il trasferimento in codice rosso: la donna è stata trasportata in ospedale in codice urgenza per una valutazione clinica, ma il trauma non sarebbe importante.

La dinamica: il tamponamento è avvenuto all'altezza di un attraversamento pedonale che porta a lago: arrestatasi dietro un'altra autovettura, quella della donna è stata centrata da quella che sopraggiungeva dietro di lei. La dinamica è comunque al vaglio della polizia locale. Rallentato il traffico in transito nella zona fino al ripristino della normale circolazione.