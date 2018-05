Giovedì sera "nero" sulle strade: incidenti a Nibionno e Valmadrera

Serata di incidenti stradali quella di giovedì. Il primo è avvenuto a Nibionno intorno alle 20 e ha coinvolto un uomo di 51 anni caduto violentemente sull'asfalto dalla propria auto. Per il centauro è stato necessario il trasporto con l'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano dopo le ore 21. Allertati anche l'elisoccorso da Milano e la Polizia stradale.

In tarda serata, intorno alle 22, un sinistro ha coinvolto un'automobile e una motocicletta in Via 25 Aprile a Valmadrera. Coinvolti una 18enne e un 22enne alla guida dei rispettivi veicoli, entrambi giudicati in codice giallo. L'Areu ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Valmadrera un'automobile dell'Aat Lecco. Intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente.