Furgone si schianta contro la rotonda sulla Provinciale 369 a Cesana Brianza

Centra una rotonda lungo la Provinciale 639 e si schianta con il suo furgone. Spettacolare incidente, nella serata di oggi, domenica 25 febbraio, a Cesana Brianza, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, un uomo di 50 anni.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 20. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi probabilmente dagli altri automobilisti che seguivano il mezzo. Sul posto, nel comune di Cesana, sono giunti in pochi minuti un'automedica del 118, l'ambulanza, un mezzo dei Vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia stradale che hanno istituito un senso unico alternato per far defluire il traffico in attesa della rimozione del veicolo.

Ingenti i danni al furgone, praticamente distrutta la parte anteriore, con le conseguenze del sinistro ben visibili anche nella rotonda sulla Provinciale 639. Il guidatore, un uomo sulla cinquantina in stato di choc all'arrivo dei soccorsi, è risultato per fortuna incredibilmente illeso dopo la violenta botta.

Gallery