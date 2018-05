Guasto meccanico, auto finisce fuori strada: paura a Olginate

Paura a Olginate nel pomeriggio di oggi per un incidente occorso a una automobilista in Via Spluga, che avrebbe potuto portare a conseguenze molto serie.

La donna, 57 anni, stava infatti percorrendo un tratto di Strada Provinciale quando, all'improvviso, ha subito un guasto meccanico, forse la rottura di un componente dell'auto, e ha perso il controllo, finendo fuori strada.

Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso, con l'invio sul posto di un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco e di un mezzo dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco. Allertate le forze dell'ordine. La donna, per fortuna, non ha subito conseguenze fisiche al di là del forte choc per il guasto improvviso, e non si è reso necessario il trasporto in opedale.

Nessun intoppo invece per la circolazione veicolare sulla trafficata arteria automobilistica.