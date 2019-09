Incidente in via Nazionale: code per uscire da Abbadia Lariana

Traffico in rallenamento, sulla Strada Provinciale 72, per un incidente avvenuto in via Nazionale ad Abbadia Lariana, in direzione Lecco. Stando a quanto appreso, l'incidente, che avrebbe visto il coinvolgimento di due autovetture, non avrebbe causato il ferimento delle persone coinvolte, ma avrebbe generato una lunga coda di autoveicoli in quel senso di marcia.

Ulteriori rallenamenti sono segnalati anche sul ponte della Strada Statale 36 che passa sopra Lecco, in drezione nord, a poche centinaia di metri dall'ingresso nella galleria "San Martino".

In serata: auto ribaltata fuori dalla "San Martino": lunghe code sulla Strada Statale 36