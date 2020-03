Abbadia Lariana: incidente sulla Strada Provinciale, morto il motociclista

È morto a seguito dei gravissimi traumi riportati nella caduta dalla sua motocicletta il 23enne di Paderno Dugnano che nel pomeriggio di martedì 3 marzo è rimasto vittima di un incidente ad Abbadia Lariana.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 16, all'altezza dell'incrocio tra la Strada Provinciale e via per Linzanico. Il centauro, per cause ancora al vaglio dei poliziotti, ha perso il controllo della propria due ruote, rovinando sull'asfalto in maniera molto violenta. L'uomo ha da subito riportato un trauma cranico definito importante dai sanitari, e le sue condizioni si sono aggravate nei minuti successivi, sino a condurre al decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i volontari di Lecco Soccorso, supportati da un'automedica e dagli agenti della Polizia Stradale che anche nella mattinata di mercoledì sono tornati sul posto per concludere i rilievi del caso. Interminabili le code che martedì nel tartdo pomeriggio si sono verificate in entrambi i sensi di marcia: il tratto di strada è stato a lungo, infatti, chiuso al traffico veicolare.

