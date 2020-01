Abbadia Lariana: macchina ribaltata sulla Provinciale, soccorsi in azione

Grave incidente, nel pomeriggio di venerdì 31 gennaio, sulla Strada Provinciale 72 ad Abbadia Lariana: una macchina, infatti, si è ribaltata a poca distanza dall'incrocio con via Onedo. Sul posto, per l'intervento di primo soccorso eseguito in codice rosso, si sono portati i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, unitamente al personale inviato a bordo di un'automedica di stanza presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco: la donna di quarantotto anni è stata trasportata in codice giallo presso il nosocomio della città capoluogo.

Importanti le ripercussioni sul traffico veicolare della zona, come da consuetudine già intenso in questa fascia oraria.