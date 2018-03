Incidente tra auto e furgone sulla SS36, disagi per il traffico

Pomeriggio di incidenti sulle strade del lecchesi. Lo scontro con le conseguenze più serie poco prima delle 17 in via Pasubio 15 a Lecco, in prossimità dell'ingresso del tunnel San Martino. Coinvolte un'automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio un uomo di 62 anni disarcionato dalla sella della propria due ruote, trasportato in codice giallo al Manzoni. Sul luogo dell'incidente un'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e una pattuglia della Polizia locale di Lecco.

Sinistro sull'Altolago

Poco prima, intorno alle 16, un altro sinistro stradale, in via Nazionale Nord 39 a Colico. Anche in questo caso coinvolte un'auto e una motocicletta. Allertata la Polizia stradale di Lecco, sul posto un'ambulanza del Soccorso Bellanese per una donna di 46 anni valutata in codice verde.

Impatto tra vettura e corriere

Poco fuori Lecco, sulla Superstrada 36 a Lissone in direzione Sud, nel pomeriggio un incidente ha coinvolto un'auto e un furgone di un corriere espresso. Per fortuna i conducenti non hanno riportato conseguenze gravi, ma il traffico ha subito rallentamenti - nel tratto sono state chiuse due corsie su tre - per le operazioni di rimozione dei mezzi. Sul posto la Polizia stradale e i tecnici di Anas.