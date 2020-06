Abbadia: violento scontro all'incrocio tra auto e moto, centauro in ospedale

Iincidente ad Abbadia Lariana poco dopo mezzogiorno, ferito un centauro. È accaduto all'incrocio tra la Provinciale 72 e Via per Novegolo, complice anche l'intenso traffico che satura la viabilità alla domenica mattina.

Un'automobile e una motocicletta si sono scontrate, con dinamica ancora al vaglio della Polizia locale di Abbadia. Dalla prima ricostruzione dei fatti, l'impatto sarebbe avvenuto mentre l'auto svoltava lungo Via per Novegolo proveniendo da Mandello, mentre la moto viaggiava in direzione Nord. Ad avere la peggio è stato il conduttore della due ruote, un 36enne, sbalzato con violenza prima sul parabrezza della vettura, quindi sull'asfalto. L'uomo ha riportato diverse contusioni.

L'intervento dell'elicottero

Sul posto si sono portate subito l'ambulanza di Areu - successsivamente raggiunta dall'automedica - e l'elicottero dal Sant'Anna di Como, che per accorciare i tempi ha calato l'équipe medica con il verricello. Il 36enne è stato così soccorso e trasportato in ambulanza al Manzoni di Lecco in codice giallo. L'incidente ha paralizzato ancor di più il già intenso traffico domenicale, con enormi disagi alla viabilità.

