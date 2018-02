Tamponamento in viale Brodolini: quattro mezzi coinvolti, una persona finisce in ospedale

E' stato trasportato in ospedale il 66enne guidatore dello scooter coinvolto in un maxi tamponamento avvenuto in viale Brodolini, all'incrocio con via dell'Elettrochimica, di fronte al complesso che ospita il Palataurus.

Quattro i mezzi coinvolti nel sinistro, avvenuto verso le ore 11 di martedì 13: oltre al motociclo, infatti, anche un camion, una Volswagen Passati, un furgore della cooperativa "La Vecchia Quercia" di Calolziocorte e un camion hanno causato la serie di tamponamenti conclusasi con il ferimento dell'uomo in sella al due ruote.

La dinamica è attualmente al vagio della Polizia Locale, giunta sul posto con tre pattuglie, ma la dinamica sembra essere già abbatanza chiara: il mezzo pesante ha frenato per primo, causando il tamponamento con l'automobile e gli altri due veicoli che lo stavano seguendo. Sul posto, oltre all'automedica della Croce San Nicolò, è arrivato anche un mezzo dei Vigili del Fuoco; il traffico nella zona è stato rallentato a causa del parziale e temporaneao restringimento della carreggiata, necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

