Lecco, scontro auto-moto in via Belfiore: vola il bauletto, illesi i coinvolti

Incidente questa mattina, alle 13, in Via Belfiore 63 a Lecco. Il conducente di uno scooter ha infatti urtato un'automobile, cadendo sull'asfalto.

Subito i presenti hanno chiamato il 118 e sul posto, all'incrocio con Via Chille Grandi, è intervenuta l'ambulanza del Lecco Soccorso. Il centauro, un 47enne, per fortuna non ha riportato conseguenze nella caduta e per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Limitati anche i danni ai mezzi coinvolti: il bauletto dello scooter si è staccato e ha colpito un faro anteriore dell'automobile.

In Via Belfiore è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi dell'incidente.