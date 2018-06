Tamponamento in viale Montegrappa: auto si accartoccia, traffico in rallentamento

Incidente a metà pomeriggio di giovedì in viale Montegrappa: a poca distanza dalla rotatoria alla francesce che regola l'incrocio con viale Redipuglia e via Ferrario un'autovettura è stata coinvolta in un tamponamento e si è accartocciata su sè stessa, rompendo presumibilmente anche la coppa dell'olio. Si è, infatti, verificato un versamento di liquido sull'asfalto, mentre nella zona si è creato un rallentamento del traffico viabilistico in direzione dei rioni di Olate e Acquate.

Lo scontro ha reso inutilizzabile l'autovettura, all'interno della quale è anche scoppiato un airbag, che è stata trasportata in deposito dal carro attrezzi. Per i rilievi si è portata nella zona una pattuglia della polizia locale.