Statale 36: ennesimo incidente nella galleria del Monte Barro, traffico paralizzato

Incidente tra un'autovettura e una motocicletta all'interno della galleria del Monte Barro sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", in direzione Milano. Due le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto poco prima delle ore 16: una donna di 46 anni e un uomo di 71 anni sono stati presi in carico dai Volontari di Calolziocorte; allertati anche gli agenti della Polizia Stradale. L'uomo non è riuscito a fermarsi perchè gli è scivolata la ruota inferiore della moto: cadendo ha riportato escoriazioni alle braccia e alle gambe. Le condizioni del motociclista, trasportato in ospedale a Lecco in codice verde dopo una prima allerta in rosso, non sono comunque gravi.

Incidenti e rottura di un giunto: settimana nera per la "36"

Si tratta dell'ennesimo sinistro che ha paralizzato la circolazione in quel tratto negli ultimi giorni, cui va sommata la rottura di un giunto avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 22, che ha causato il parziale restringimento della carreggiata nella zona di Civate per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Situazione sbloccata alle 17

Verso le ore 17 i veicoli sono stati rimossi dalla carreggiata e la situazione relativa al congestionamento della circolazione si è progressivamente risolta in senso positivo.