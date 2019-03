Statale 36: incidente nell'Attraversamento, traffico in rallentamento

Rallentamenti sulla Strada Stradale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" a causa di un incidente avvenuto nella galleria del Monte Barro ("Attraversamento") in direzione Colico. Due persone (un giovane di vent'anni e uno di trentadue), per cause al momento non note, sono rimaste ferite nel sinistro avvenuto qualche minuto prima delle undici di lunedì 4 marzo. Sul posto si sono portati i volontari del Soccorso di Lurago d'Erba, unitamente a una pattuglia della Polizia Stradale e un mezzo di soccorso avanzato (MSA2, automedica); allertato anche il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le condizioni di un coinvolto sono state giudicate di media gravità (codice giallo); stabilizzato sul posto, è stato trasferito con il medesimo codice presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco.