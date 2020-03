Statale 36: ribaltamento nel Monte Barro, un ferito e lunghe code

Ribaltamento con ferito, fortunatamente lieve, nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo all'interno della galleria del Monte Barro sulla Strada Statale 36. Poco dopo le 14.15 un uomo, di età ancora non comunicata, si è rovesciato con la sua autovettura mentre viaggiava in direzione Milano sulla frequentata arteria: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha portato sul posto i volontari di Lecco Soccorso e un'automedica, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco e a una pattuglia della Polizia Stradale.

Inevitabilmente sulla "trentasei" si è formata una lunga coda di autoveicoli.