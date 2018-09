Ribaltamento nella galleria "Monte Barro": traffico in rallentamento

Ennesimo incidente ad alto tasso di rischio sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", dove un'autovettura si è ribaltata, in direzione Milano, intorno alle ore 8.30 di venerdì 7 settembre. Questa volta il sinistro è avvenuto all'interno della galleria Monte Barro, comunemente chiamata "Attraversamento": le condizioni dell'uomo alla guida del veicolo non desterebbero particolare preoccupazione; nonostante l'uscita del personale di soccorso dei Volontari di Calolzio si avvenuta in codice rosso, infatti, gli stessi hanno effettuato il trasporto in ospedale in codice verde.

Gli ultimi precedenti sulla Statale

Negli ultimi giorni sono stati due i precedenti di una certa entità sulla Strada Statale 36. Sabato 1, invece, un camion dei pompieri si è rovesciato all'altezza della rotonda di Malgrate, causando il blocco del traffico in transito fino alla rimozione del mezzo.