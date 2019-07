Valmadrera: incidente auto-moto, coinvolto il consigliere Bartesaghi

Brutto sinistro quello avvenuto nella mattinata di martedì 30 luglio a Valmadrera, poco dopo le ore nove. Nel cuore della città, tra via Verdi e viale Promessi Sposi, si è verificato lo scontro tra un'autovettura e un motorino su cui viaggiava il consigliere di minoranza Elio Bartesaghi, 63 anni: le condizioni di quest'ultimo, sbalzato a terra a causa del violento impatto, hanno destato particolare preoccupazione: sul posto si è portata una squadra di volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, che hanno preso in carico l'uomo, ferito alla testa, e l'hanno trasferito, in codice giallo, all'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti del caso. Inviata, in loco, anche un'automedica da Lecco.

Sarà la polizia locale a far luce sull'incidente, assegnando le rispettive responsabilità ai guidatori.