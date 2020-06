Bisone: grave incidente davanti al benzinaio, sessantenne ricoverato in codice rosso

Grave incidente quello avvenuto all'ora di pranzo a Bisone, frazione del comune di Cisano Bergamasco al confine con Monte Marenzo. Intorno a mezzogiorno e un quarto una motocicletta e un'autovettura sono venute a contatto all'altezza del distributore di benzina rintracciabile a lato della corsia che porta verso il Bergamasco, provocando gravi lesioni al biker di cinquantanove anni sbalzato a terra; stando a quanto appreso, la quattro ruote diretta verso il Lecchese avrebbe svoltato verso sinistra per entrare nella stazione di servizio, ma in quel momento sarebbe sopraggiunto, nella direzione opposta, il motociclista e ne sarebbe così scaturito il violento impatto.

Sul posto, per l'intervento di primo soccorso, si sono portati i volontari del Soccorso Cisanese, un'automedica e un elicottero fatto decollare dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo; in loco anche i carabinieri e la polizia per i rilievi del caso, mentre la messa in sicurezza è stata eseguita dal personale Anas. Forti i rallentamenti sulla strada, molto frequentata per il "ponte" del 2 giugno.