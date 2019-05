Incidenti stradali Bulciago / Via Briantea

Schianto tra auto nella notte: gravissimo 22enne di Nibionno

L'incidente a Bulciago in Via Briantea: il giovane avrebbe sbattuto contro il volante, che si è spezzato, ed è stato elitrasportato a Varese in condizioni disperate. Ferita una 36enne di Casatenovo alla guida dell'altra vettura