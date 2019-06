Incidente in Corso Europa a Calolzio: motociclista in ospedale

Intervento delle forze di soccorso nel primo pomeriggio a Calolziocorte per un giovane coinvolto in un incidente stradale.

Lo scontro, intorno alle 13.30, ha interessato una vettura e una motocicletta in Corso Europa. Come spesso capita in queste situazioni, purtroppo ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato per terra in modo violento.

Il giovane, 21enne, è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Lecco in codice giallo a causa dei traumi riportati nell'impatto. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono affidate al comando di Polizia locale di Calolzio.

Sinistro anche a Olginate

A Olginate, intorno alle 12.45, un altro incidente aveva coinvolto auto e moto: un 47enne è stato portato a Lecco in codice giallo dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

