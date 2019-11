Incidente sulla Statale 36: camion perde il carico, traffico in tilt

Altro giro, altra corsa. A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 9.15 sulla Strada Statale 36 sono forti i rallentamenti per chi sta cercando di raggiungere o attraversare Lecco tramite la frequentata arteria viabilistica: nella zona dello svincolo in ingresso da Pescate, in direzione Colico, un mezzo pesante e un'autovettura sarebbero, infatti, venute a contatto, causando anche la caduta di materiale dal cassone dell'autoarticolato, materiale rovesciatosi in quantità sulla carreggiata nord.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco, oltre ai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini: nel sinistro è rimasto coinvolto un venticinquenne, soccorso sul posto in codice giallo.

Gli automobilisti fanno inversione

Vari guidatori, per aggirare la coda, hanno effettuato l'inversione di marcia nei tratti a doppia circolazione.

(Video tratto dal gruppo Facebook SS 36 dello Spluga, SP 72 e SS 340 Regina – situazione in diretta)