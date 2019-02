Oggiono: camion tampona due auto e finisce nel fosso

Camion tampona due auto e finisce nel fossato a lato della strada. L'incidente è avvenuto questa mattina a Oggiono, in Via per Dolzago, coinvolgendo in tutto tre veicoli e due persone, rimaste ferite.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Biancadi Besana e l'automedica dell'Aat Como, per soccorrere una donna di 29 anni e un uomo di 37 anni, trasportati in ospedale in codice verde.

I rilievi del sinistro sono affidati alla Polizia stradale di Lecco, i cui agenti hanno disposto la chiusura temporanea del tratto di Provinciale tra la rotonda per Annone e Dolzago per consentire la rimozione del camion e la pulizia della strada dalle chiazze di olio sversatosi dal camion dopo il tamponamento.

