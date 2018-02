Schianto auto-moto a Costa Masnaga, brutta caduta per un 16enne

Spavento nel primo pomeriggio a Costa Masnaga per un incidente avvenuto in via Paradiso.

Un ragazzo di 16 anni, in sella al suo ciclomotore, si è scontrato con un'automobile, venendo sbalzato per terra e picchiando violentemente il mento. Sul posto, dopo l'immediata chiamata al 118, sono giunte un'ambulanza e un'automedica per prestare al giovane i primi soccorsi. Allertati Vigili del fuoco e anche la Polizia stradale, il cui intervento però non si è reso necessario.

Il 16enne è stato trasferito all'ospedale Manzoni. Le sue condizioni, stando alle informazioni in nostro possesso, non sarebbero gravi.