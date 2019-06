Cremeno: incidente auto-moto, elisoccorso il biker

Brutto scontro, poco dopo lo scoccare delle ore 16, in via Milano a Cremeno, qualche centinaia di metri dopo il Ponte della Vittoria. Una moto e un'autovettura hanno dato vita a un sinistro che ha causato il ferimento del motociclista, soccorso dal volontari del Soccorso Introbiese e dal personale medico inviato sul posto mediante l'ausilio di un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como).

Trasferito in ospedale dopo l'incidente di Cremeno

Stando a quanto appreso, l'uomo avrebbe accusato il trauma di un arto, ma non avrebbe perso conoscenza a causa dell'impatto: stabilizzato sul posto è stato trasferito in codice giallo al nosocomio per gli accertamenti e il ricovero.