Grave incidente sulla Lecco-Ballabio: coinvolto un 19enne, code infinite in entrata

Grave incidente sulla Lecco-Ballabio, più precisamente sulla rampa, in zona "Bione", che dalla Strada Statale 36 conduce verso il troncone poi diretto verso la Valsassina. Un giovane di 19 anni si è scontrato con la sua motocicletta contro un'automobile, provocandosi delle lesioni serie: soccorso in codice rosso dai Volontari del Soccorso di Mandello del Lario, è stato trasportato all'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo. Allertati anche gli agenti della Polizia stradale, che hanno diretto il traffico, chiuso la strada ed effettuato i rilievi.

Le vie d'accesso alla città e alla Statale sono state chiuse a Galbiate e Pescate per circa un'ora, causando lunghissime code, allungatesi fino a Garlate, da un lato, e Valmadrera, dall'altro. La strada è stata poi riaperta verso le ore 12.30, una volta terminate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.