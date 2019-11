Lurago D'Erba: incidente mortale, muore una donna di Brivio

Incidente mortale a Lurago d'Erba, avvenuto poco prima delle sette di sera di venerdì novembre. Due auto, come riportato da QuiComo.it, si sono scontrate mentre percorrevano la strada provinciale (ex statale 342). A bordo delle due auto c'erano una donna di 36 anni e un uomo di 63 anni: sono purtroppo risultati essere vani i soccorsi per la donna, che è deceduta durante il trasporto in ambulanza. La donna, Francesca Aldeghi, era residente a Brivio, in provincia di Lecco.

Sul posto, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, sono stati inviati i volontari del Soccorso di Lurago d'Erba, unitamente a due automediche, di cui una provieniente dal Lecchese, e ai Vigili del Fuoco. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che sono chiamati a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro mortale.