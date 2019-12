Statale 36: incidente nella "San Martino", traffico in rallentamento in direzione Lecco

Traffico in rallentamento sulla Strada Statale 36 in direzione Milano. A causa di un incidente avvenuto intorno alle 11.45 all'interno della galleria San Martino, infatti, la circolazione stradale risulta essere praticamente interrotta: sul posto, per rimuovere il furgoncino rimasto coinvolto nel sinistro, si è portato il carro attrezzi. Il guidatore, che avrebbe perso il controllo del mezzo e avrebbe poi sbattuto sulle barriere laterali, invece, ha ricevuto le cure dei volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario; i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Bellano, così come sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco.