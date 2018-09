Tamponamento a Garlate, disagi sulla Provinciale 72

Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, a Garlate in Via Statale all'altezza del civico 218, lungo la strada Provinciale 72.

Dalle prime informazioni raccolte due auto si sarebbero tamponate in prossimità di un incrocio sul confine tra Garlate e Olginate, rallentando così la circolazione in direzione Lecco. Coinvolte nel sinistro tre donne fra i 29 e i 33 anni, che per fortuna non avrebbero riportato serie conseguenze.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Lecco Soccorso. Le tre donne sono state valutate in codice verde. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti del caso e per far defluire il traffico, già congestionato dall'orario di punta.