Introbio, muore 79enne investito da auto sulla Provinciale 62

Grave incidente sulla Strada Provinciale 62, nel territorio comunale di Introbio, in Valsassina. Un uomo di 79 anni, residente in paese, è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada all'incrocio tra la tangenzialina e via alle Prade.

Il pensionato, investito da una Fiat e soccorso d'urgenza dal personale medico della Croce Rossa di Ballabio, è stato giudicato da subito in gravissime condizioni: vane le manovre rianimatorie durate a lungo. Sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, fatto decollare da Areu dalla base di Caiolo (Sondrio); sul posto anche i Vigili del Fuoco e un mezzo di soccorso avanzato di tipo 1 (autoinfermieristica).

Ennesimo incidente in Valsassina

Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 62 che taglia in due la Valsassina, spesso percorsa a velocità eccessiva: l'ultimo, in ordine cronologico, è costato la frattura della rotula sinistra a un giocatore del Rugby Lecco, ma la memoria porta alla recente tragedia che ha portato via Gabriele Orlandi Arrigoni e che sta facendo lottare tra la vita e la morte il giovanissimo nipote Cristian.